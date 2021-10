Neue Poller - Mieter fühlen sich ausgesperrt

„Seit rund einem Monat stehen die zwei Stempen jetzt da. Uns sagt man nur, das sei jetzt so. Die Hausmeisterin habe eh einen Schlüssel“, erklärt Günther Zöbl (78) erbost. Nur: Die Hausmeisterin sei aktuell gar nicht da, sondern auf Kur. Die Poller sind für ihn und einen Großteil der Hausbewohner ein riesiges Ärgernis. Sie versperren seit Kurzem die Zufahrt zu den vier Eingängen des Hauses in der General-Keyes-Straße. 55 Wohnungen hat das Haus in Liefering, viele Mieter leben seit den 1960er Jahren hier. Manche brauchen die Hilfe von Verwandten oder haben Schwierigkeiten ihren Alltag zu Fuß zu bewältigen.