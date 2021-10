Die kleine Narbe am linken Oberarm ist noch heute eine schöne Erinnerung für mich. Eine Erinnerung an meine erste Pockenimpfung als Kleinkind, aber auch an meine Jugend, als wir in unseren schwarzen Sporthosen und weißen Leibchen im Turnsaal standen und unsere Auffrischung erhielten. Die Pocken: eine der schlimmsten Seuchen der Menschheitsgeschichte, die Millionen das Leben kostete.