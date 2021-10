21-Jähriger trug bei tödlichem Sturz keinen Helm

Der junge Mann aus Attnang-Puchheim war nicht ansprechbar. Ein Notarztteam versorgte ihn an der Unfallstelle, brachte ihn ins Salzkammergut Klinikum nach Vöcklabruck. Dort erlag er am Freitag gegen 21.20 Uhr – also fast 24 Stunden später – seinen Kopfverletzungen. Die Trauer in seiner Heimatgemeinde ist groß, der Tod eines so jungen Mitbürgers lässt niemanden kalt. Sascha M. war vor mehreren Jahren Mitglied der Jugendfeuerwehr.