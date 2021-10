Armbänder von Marie Antoinette werden versteigert

Zwei Diamantarmbänder aus dem Besitz von Marie Antionette werden derzeit im Ausstellungsraum von Christie‘s in Peking ausgestellt. Die wertvollen, mit 112 Edelsteinen - jeder einzelne weist etwa 4,5 Karat auf - besetzten Schmuckstücke sollen am 9. November im Doppelpack in Genf versteigert werden. Erwartet wird, dass die royalen Klunker für 1,7 bis 3,4 Millionen Euro den Besitzer wechseln. Bislang befanden sie sich in Gewahrsam der Nachkommenschaft.