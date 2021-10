Salzburg: Die Generalprobe für den Aufstiegstraum

Kommenden Dienstag steht für Salzburg eines der wohl wichtigsten Spiele in der Vereinshistorie auf dem Programm. Sollten die Bullen in Wolfsburg gewinnen, würden sie zum ersten Mal die K.-o.-Phase der Champions League erreichen. Der Traum vom Aufstieg ist für Adeyemi und Co. in greifbarer Nähe, doch davor wollen sie heute in Ried noch eine gelungene Generalprobe abliefern.