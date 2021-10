Lizz Görgl: Neue Liebe verpackt in neuem Lied

Spontan ins Auto setzen und losfahren. Gesagt - getan. Und Triest entpuppte sich als Traumstadt. Zumindest für Lizz Görgl, die ihre neue Single „Triest“ genannt hat, in Deutschland damit schon auf Sendereise war. „Kommt gut an und wird auch immer mehr gespielt. Auch schon bei uns“, so die einstige Ski-Weltmeisterin.