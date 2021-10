Westwien rettete im Derby 29:29-Remis gegen Fivers

Tabellenführer Fivers Margareten hat in der 9. Runde der HLA-Meisterliga erst zum zweiten Mal einen Punktverlust hinnehmen müssen! Die Fivers trennten sich am Freitag in der Südstadt im 70. Derby von Gastgeber Westwien mit 29:29 (16:15). HC Hard besiegte HC Linz 31:27 (19:16) und ist Vierter. Der noch ungeschlagene UHK Krems kann am Samstag mit einem Sieg gegen Bregenz einen Punkt vor den Fivers die Spitze übernehmen.