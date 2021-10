DSV-Legende Schachner: „Wir holen den Heimsieg!“

Mittlerweile ist Walter Schachner - einst in den 70ern mit 55 Toren in 75 Spielen für DSV Alpine der Schrecken aller Goalies - sogar „Spion“ für seinen DSV Leoben. „Gegner Voitsberg hab ich zweimal gesehen, zuletzt war ich bei unserem Match in Frauental auch live dabei“, grinst „Schoko“. „Beim Klub können alle immer zu mir kommen. Ich tausch mich mit dem Trainer aus, bin Berater und helfe bei Sponsoren.“