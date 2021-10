Pensionist (81) nach Home Invasion gestorben

Nach einer besonders gewalttätigen Home Invasion am 11. Oktober in St. Bernhard-Frauenhofen (Bezirk Horn) ist eines der Opfer, ein 81-jähriger Pensionist, gestorben. Der Mann war so wie seine Frau (75) und der 52-jährige Sohn schwer misshandelt worden. Seitens der Staatsanwaltschaft Krems wurde nun eine Obduktion angeordnet.