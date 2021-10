Bayern muss weiter auf Nagelsmann verzichten

Statt dem ehemaligen Leipzig-Trainer wird weiterhin sein Co-Trainer Dino Topmüller auf der Bank platznehmen. Zu seinem Gesunheitszustand äußerte er sich auf der Pressekonferenz vor der Bundesligapartie folgendermaßen: „Mir gehts gut, es ist alles in Ordnung. Der Mittwoch steckt aber noch in den Knochen. Ich bin hoffentlich am Dienstag wieder dabei, dann habe ich die geforderten 14 Tage Quarantäne hinter mir und kann in der Champions League hoffentlich wieder an der Seitenlinie stehen."