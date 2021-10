Bayern-Profi wollte in Gladbach-Kabine stürmen

Doch das war noch nicht alles. Wie die „Bild“ berichtet, marschierte Coman nach dem Spiel mit Turnschuhen und im Trikot in Richtung Gladbach-Kabine. Bayern-Verantwortliche versuchten, den aufgebrachten Kicker zu beruhigen. „Ich will doch nur reden“, meinte Coman. Nach einer kurzen Diskussion drehte er um und stapfte zurück in die Kabine der Münchner.