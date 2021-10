Gigi Hadid: Trennung von Malik nach Prügelvorwurf

Der gebürtige Brite und das 26-jährige Supermodel waren mit Unterbrechungen seit 2015 zusammen, nachdem sie sich bei der Aftershowparty der American Music Awards in der Villa von Justin Bieber getroffen hatten. Im September 2020 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Das Paar hatte sich gleich in der Nähe von Yolanda Hadid, die in Amerika durch die Reality-Show „Desperate Housewives of Beverly Hills“ bekannt ist, in Pennsylvania ein Haus gekauft.