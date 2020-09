Gigi Hadid und Zayn Malik freuen sich über Tochter

„Unmöglich in Worte zu fassen, was ich gerade empfinde“, schrieb der ehemalige One-Direction-Sänger. „Ich bin dankbar, sie kennenlernen zu dürfen, stolz, sie mein zu nennen, und von Dankbarkeit erfüllt für das Leben, das wir zusammen haben werden.“ Hadid schrieb auf ihrem Instagram-Account: „Unser Mäderl hat sich uns am Wochenende auf Erden angeschlossen und hat unsere Welt bereits völlig verändert. Wir sind so verliebt.“