Ein frischer „Goli-Striezel“ zu Allerheiligen

„Wir waren elf Kinder, rund um Allerheiligen hat jeder von seinen Paten, der Goli und dem Ged, einen Striezel bekommen. In meinem steckte meistens eine Münze“, erinnert sich Magdalena Mehringer, Seminarbäuerin in Alberndorf/Riedmark, an ihre Kindheit. „Der Goli-Striezel ist eine schöne Tradition“, betont sie weiter, während sie Hühnereier aufschlägt. Denn heute ist sie es, die Zöpfe für ihre Patenkinder bäckt.