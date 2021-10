Mit diesen Chips will Intel an AMD vorbeiziehen

Der Chipkonzern Intel will am erstarkten Erzrivalen AMD vorbeiziehen und bringt am 4. November neue Prozessoren seiner 12. Core-i-Generation „Alder Lake-S“ in den Handel. Erstmals in einem Intel-Chip kommt eine Hybridarchitektur mit verschieden starken Rechenkernen zum Einsatz, die entweder auf leistungshungrige oder einfachere Aufgaben getrimmt sind. Mit Unterstützung für DDR5-RAM und feinerer 10-Nanometer-Fertigung gibt es noch weitere leistungssteigernde Neuerungen.