AMD will Intel mit Ryzen 5000 deklassieren

AMD gibt an, dass die Leistung des Ryzen 9 5900X um fünf bis 50 Prozent über jener des Ryzen 9 3950X liegt, im Durchschnitt soll etwa ein Viertel mehr Power drin sein. Die Verbesserungen der neuen Generationen sollen in Spielen wie „Counter Strike: Global Offensive“ oder „League of Legends“ rund 20 Prozent mehr Leistung bringen.