AMD lässt Intel mit Ryzen 3000 klar hinter sich

Neben höherer Leistung bringt die Ryzen-3000-Familie noch weitere Neuerungen für PC-Besitzer. So unterstützt der neue Prozessor - in Kombination mit einem Mainboard mit dem neuen X570-Chipsatz - PCI Express 4.0, was für eine besonders schnelle Anbindung von SSDs und kompatiblen Grafikkarten genutzt werden kann.