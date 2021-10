Veranstaltungszentrum soll Stadt an Donau bringen

Moderner Ersatz

Unter anderem durch die Errichtung eines neuen Veranstaltungszentrums soll sich das wieder ändern, die Stadt an den Fluss heranrücken. „Das Ziel ist ein Grüngürtel vom Steinertor über den Stadtpark und die Utzstraße bis an die Donau. Damit wird eine barrierefreie Achse für Fußgänger und Radfahrer geschaffen“, so Stadtrat Thomas Hagmann. Der Plan: Die Österreichhalle soll dafür abgerissen, das neue Zentrum mit Standort am Eislaufplatz als moderner Ersatz dienen.