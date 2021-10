Der HC Hard schlittert in eine Mini-Krise

Bittere Niederlage

Thomas Hurich vertrat den erkrankten „Hexer“ Golub Doknic im Harder Tor gut. Ivan Horvat (7) und Co legten in der elften Minute zum 7:4 vor. Doch die Gäste blieben dran und gingen nach dem Seitenwechsel (13:12) in Führung. Zudem war für Dominik Schmid die Partie mit einer Roten Karte vorzeitig zu Ende und Hard begann plötzlich zu wackeln (17:20/41.). Im Finish baute Krems den Vorsprung auf fünf Tore aus. Nach den enttäuschenden Unentschieden gegen Westwien und Ferlach bezogen die Harder zu Hause eine ganz bittere 27:28-Niederlage.