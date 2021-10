Dem Wollzentrum könnten die Felle davonschwimmen

Der Wolf war zweifellos das Thema Nummer eins unter den Schafbauern im Almsommer 2021. Beziehungsweise das, was er gefährdet. Nicht nur die für den Tourismus so wichtige Almwirtschaft steht auf dem Prüfstand, auch das einzigartige Schafwollzentrum in Umhausen sieht den „perfekten regionalen Kreislauf“ in Gefahr.