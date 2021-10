Daniel Nussbaumer: Es war die neue Aufgabe, die mich gereizt hat. Mein Manager hat mir den Vertrag vorgelegt und mich gefragt, was ich davon halte. Ich habe mich dann innerhalb weniger Tage für den Wechsel entschieden und war nur eine Woche später bereits in Portugal. Meine Familie hat mich bei dieser Entscheidung voll unterstützt, was es mir natürlich umso leichter gemacht hat.