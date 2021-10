Mysteriöse Radiowellen nicht von Proxima Centauri

Ein mysteriöses Signal aus dem Weltall, das von Proxima Centauri, dem der Sonne am nächsten gelegenen, bekannten Stern zu kommen schien, hat im Vorjahr Schlagzeilen gemacht. Nach einer elf Monate langen Untersuchung nun die Ernüchterung: Die vom großen Parkes-Radioteleskop in Australien aufgefangenen Schallwellen sind irdischen Ursprungs. Das BLC1 getaufte Radiosignal sei durch die Verzerrung irdischer Funksignale entstanden, sagte die Astronomin Sofia Sheikh von der University of California Berkeley.