250 alte Radiogeräte haben ihren Platz gefunden

Wenn Hans Martin Walchhofer die Nadel aufsetzt, ertönt aus dem Trichter der Rainermarsch. Das Grammophon ist ein Exot in seiner Sammlung. Es läuft mit Dampf und vor allem: Es ist kein Radiogerät. Seine Spezialitäten sind seit mehreren Jahrzehnten alle möglichen Mittelwellen- und UKW-Empfänger. Alles analog und mindestens 50 Jahre alt. „Ich hab schon in meiner Schulzeit zum Basteln angefangen. An Funk- und Radioapparaten“, sagt der heute 77-jährige Fürstenbrunner. Lange war seine Leidenschaft reines Privatvergnügen. Seine erste Werkschau in Fürstenbrunn hat ihm Mut gemacht. Er ging auf Museumssuche für die Radiogeräte aus den 1920er Jahren und jüngere Exemplare.