Lungauer bei Waldarbeit in Kärnten schwer verletzt

Gegen 11 Uhr schlägerte der Lungauer am Samstag mit Kollegen in einem steilen Waldstück in der Gemeinde Stall im Bezirk Spittal an der Drau Holz. Während er arbeitete, löste sich höher oben ein Stein, rollte talwärts und traf den Mann mit voller Wucht am Bein.