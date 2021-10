Joschi lässt die Gaumen jubeln

Die Liebe zur Gastronomie wurde Joschi Walch quasi in die Wiege gelegt. Seine Eltern, Josef und Burgi Walch, machten aus dem im 17. Jahrhundert errichteten Bauernhaus in Zug in den späten 50er-Jahren ein Restaurant-Café. Dank Burgis Kochkünsten und der Originalität von Josef, der etwa seine Gäste mit dem Pferdeschlitten im etwas tiefer gelegenen Lech abholte, wurde der „Gasthof Rote Wand“ bald zum In-Treff am Arlberg. „Zwar habe ich mich gefreut, dass bei uns immer was los war, andererseits haben meine Eltern wenig Zeit gehabt“, erinnert sich Joschi mit gemischten Gefühlen an seine Kindheit. Die positive Lebenseinstellung, vor allem auch zur Regionalität, die er an seinem Vater bewunderte, übernahm Joschi aber gerne, wie auch 1987 das Haus seiner Eltern.