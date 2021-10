Corona-Neuinfektionen: So bedenklich ist die Lage

Am Freitag waren es wieder 3582 Neuinfektionen, die Zahlen bleiben also hoch (siehe Grafik unten). Am späten Freitagabend berieten Bund und Länder die aktuelle Lage und kündigten vor allem für Ungeimpfte Verschärfungen an: In den zwei neuen Stufen für den Corona-Stufenplan ist ab einer Auslastung von 600 Intensivbetten ein Lockdown für nicht Geimpfte enthalten.