Rot- und Bioweine liegen derzeit ganz hoch im Kurs

Sie informierten zahlreiche Gastronomen - unter ihnen Jakob Handler (Alte Mühle in Schwarzenberg) oder Hanspeter Tauber (Gasthof Ochsen in Bildstein) - über ihre Produkte und natürlich deren Herstellung. „Viele Betriebe haben inzwischen auf Bio umgestellt. Andere wiederum wollen sogar biodynamisch produzieren“, berichtete Ruth Hengl über die neuesten Trends. Grundsätzlich sei Nachhaltigkeit ein Thema, bekräftigte auch Wolfgang Jiresch, der sich auf spanische Weine spezialisiert hat, eine Weinhandlung und eine Tapasbar in Wien betreibt.