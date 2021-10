ÖTV-Quintett für Davis Cup in Innsbruck nominiert

„Es ist erfreulich, dass Dennis in letzter Zeit wieder Matches gewinnen kann“, sagt Koubek in einer ÖTV-Aussendung. „Im Davis Cup wächst er immer über sich hinaus, holt das Letzte aus sich raus - wie zum Beispiel in Russland, in Finnland oder in Premstätten gegen Uruguay, als wir mit dem 3:1 die Teilnahme am Finalturnier fixierten konnten.“ Novak hat eine 8:3-Siegesbilanz im prestigeträchtigen Mannschaftsbewerb. Zweiter Einzelmann wird wohl Jurij Rodionov sein, auch wenn dessen Saison nicht so gut verlaufen ist. „Er ist vom Ranking her logischerweise mit dabei“, sagte Koubek.