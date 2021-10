Alexis Pinturault: „Ich musste vom Skifahren weg!“

Jedes der 37 Rennen wird Pinturault nicht in Angriff nehmen, er werde Entscheidungen treffen, Pausen einlegen, ein paar Super-G und mehrere Abfahrten auslassen. Im ersten Saisondrittel hat er nach Sölden freilich das Parallelrennen in Lech/Zürs sowie auch die Kanada- und US-Station eingeplant, ehe er in Val d‘Isere ein Heimspiel genießt. „Auch wenn ich keine so großen Erwartungen in Lake Louise habe, so kann es eine gute Vorbereitungswoche für die Speed-Events werden“, begründete er den Reiseplan.