In 15 Minuten in die Galaxis reisen

In ihrem aufblasbaren Projektionszelt fühlt sich Grützbauch wie zu Hause. Mit einem Lächeln erzählt sie, dass die Sonne eigentlich aus Gas besteht und ein Stern ist, den man auch am Tag sehen kann. Mittlerweile ist die Lichtverschmutzung in den Städten aber so stark, dass man abends die Sterne kaum sieht. „Das ist ein Problem für den Schlafrhythmus der Menschen. Auch Tiere orientieren sich am Nachthimmel“, erklärt die 43-Jährige.