„Jahreszeiteneffekt“ | Gute Figur

Schlagartig wieder ein großes Thema - und da werden Erinnerungen an das Vorjahr wach. Wir stecken in der zweiten Oktober-Hälfte. Und wir stecken wieder in einer Corona-Welle! Allerdings, ein Blick ins Archiv fördert Erschreckendes: Genau vor einem Jahr meldeten wir in der „Krone“ 11 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden. Heute sind es ebenso viele - obwohl mittlerweile doch schon Millionen Österreicher geimpft sind. Aber, noch viel bedenklicher: Vor einem Jahr wurden innerhalb von 24 Stunden 1244 Neuinfizierte gezählt. Gestern waren es dagegen 3648 - also ziemlich genau dreimal so viele wie im Vorjahr! Die Inzidenz schnellte damit innerhalb einer Woche von 145 auf 215. In erster Linie wird das auf den sogenannten „Jahreszeiteneffekt“ zurückgeführt - dabei war es bisher noch gar nicht so richtig kalt. Und gleichzeitig pirscht sich die neue Delta-Variante auch in Österreich an - mit einer 10 bis 15 Prozent höheren Infektionsgefahr. Was erwartet uns da für den November?