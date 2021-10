„S´Theata Niederndorf“: Das Phänomen Dorftheater

Tausende Besucher bei Jahresproduktion

Thomas Gassner, der künstlerische Berater dieser Institution, ist dieser schier unglaubliche Umstand des Niederndorfer Laientheaters sehr wohlbekannt. Er meint: „Ich empfinde es als ein primär lokales, aber trotzdem über die Grenzen des Landes hinausreichendes Phänomen, dass in Niederndorf der Besucherandrang alljährlich so überraschend groß ist“. Am 23. Oktober feiert die diesjährige Produktion, eine Komödie mit dem Titel „Koasahex“ vom jungen Autorenteam Johannes Brandhofer und Markus Ollinger seine Premiere im liebevoll gestalteten Saal des Hauses der Musik in Niederndorf. Genau zwölfmal kann man als Zuseher das Unterseeboot „Koasahex“ und seine schräge Mannschaft bis 4. Dezember bei ihrem spaßigen Treiben erleben.