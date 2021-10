Sölden: Salzburger Triumphe und Tragödien

Drei Siege zwischen 1998 und 2005

Der Rekordsieger: Hermann Maier stand zwischen 1998 und 2005 dreimal auf dem obersten Podest. Besonders emotional war sein Sieg 2005. Es sollte sein letzter im RTL sein und kam völlig überraschend. Denn er hatte sich zuvor beim Überseetraining in Neuseeland am Knöchel verletzt, musste fitgespritzt werden. Am Ende hatte der Herminator Tränen in den Augen.