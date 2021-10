Großes Fragezeichen bei Sturm-Kapitän Hierländer

Schlechte Nachrichten vor dem Europa-League-Match gegen Real Sociedad. Sturm-Kapitän Stefan Hierländer, der sich im Bundesliga-Spiel gegen Ried am Knie verletzt hat, droht am Donnerstag im Europacup auszufallen. Positiv: Die Verletzung ist nicht schwer. So könnte der gebürtige Kärntner am Sonntag in Liga-Match gegen Salzburg bereits wieder an Bord sein...