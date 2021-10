FPÖ schickt doch eine Frau ins Landtagspräsidium

„Steter Tropfen höhlt den Stein“ sagt ein Vertreter der Freiheitlichen zur „OÖ-Krone“ und nimmt damit Bezug auf unsere intensive Berichterstattung über den Frauenmangel in der oberösterreichischen Landespolitik: Die Landes-FPÖ schickt nun doch eine Frau in das Landtagspräsidium! Die FPÖ-Landtagsabgeordnete und Frauensprecherin im Klub Sabine Binder wird als Zweite Landtagspräsidentin (in Nachfolge von Adalbert Cramer) nominiert. Fixiert wird das im Parteivorstand am heutigen Mittwochabend.