Völlig abgemagerte Hündin anonym in Heim abgegeben

Notfall im Tierparadies Schabenreith: Das Team in Steinbach am Ziehberg in Oberösterreich kämpft um das Leben einer bis auf die Knochen abgemagerten Hündin. Das vollkommen geschwächte Tier wurde anonym abgegeben und ist nicht gechippt. „Arigona“ wiegt nur zwölf Kilogramm und kann kaum laufen!