Tiroler (81) nach Sturz von Leiter bewusstlos

Anrainer setzt Rettungskette in Gang

„Ein Anrainer bemerkte den reglos am Boden liegenden Mann und verständigte sofort die Rettungskräfte“, hieß es weiter. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der 81-Jährige mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.