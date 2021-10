Kasper und Rohrer auf Draft-Liste hoch im Kurs

Marco Kasper scheint in der vom Central Scouting Service (CSS) am Dienstag veröffentlichten 1. Liste der Toptalente für den Draft 2022 (7. und 8. Juli in Montreal) als Kandidat für die 1. Runde auf. 23 Teenager wurden in der „Players To Watch“-Liste in die Kategorie A eingestuft. Der 17-jährige Kärntner erzielte in dieser Saison für den schwedischen Topklub Rögle in acht Liga-Spielen drei Tore und einen Assist.