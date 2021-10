Jeder 50. Adneter ist mit Corona infiziert

Die Hiobsbotschaft gab es schon am Tag vor dem Start der strengen Ausfahrtskontrollen. Am Dienstag schoss die Zahl der Corona-Infektionen in Adnet weiter in die Höhe. 64 Bewohner des Tennengauer Ortes sind derzeit erkrankt, elf mehr als noch am Vortag. „Mit den zusätzlichen Tests wird das noch mehr werden“, ist sich Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP) sicher.