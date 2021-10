„Personal-Dilemma“: Wirtin gibt vor Winter auf

Auch Köchin hört auf

Gleichzeitig kann die gesundheitlich angeschlagene langjährige Köchin Karin Kirchner (58) nicht weitermachen. „Ich habe in letzter Zeit immer auf Unterstützung gehofft - aber es kam niemand“, bedauert Kirchner. Einheimische Aushilfen zu finden, für die Spitzenzeit von 11 bis 14 Uhr - anscheinend unmöglich. Früher hätten Mitarbeiter im Sommer am Chiemsee und im Winter in Kössen gearbeitet. Diese Zeiten sind vorbei.