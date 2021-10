Tragödie! NHL-Star stirbt mit 31 den Drogen-Tod

Lange war gerätselt worden, nun ist die Wahrheit ans Licht gekommen: Jimmy Hayes, früherer NHL-Profi u.a. bei den Bosten Bruins und den New Jersey Devils, ist vor wenigen Wochen zum Opfer eines tödlichen Drogen-Cocktails geworden! Der gelernte Flügelstürmer war Ende August in seinem Haus in Milton im US-Bundestaat Massachusetts tot aufgefunden worden - die Ergebnisse der Obduktion wurden allerdings erst jetzt publik …