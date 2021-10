Polizeitresor geplündert

Der Skandal rund um den Millionenbetrug der Commerzialbank Mattersburg, der seine Kreise bis in die Wiener Immobilienwirtschaft zieht, ist um eine spektakuläre Facette reicher. Beschlagnahmte 70.000 Euro wurden jetzt aus den Tresoren der Polizeizentrale in Eisenstadt gestohlen. Um an das sichergestellte Geld heranzukommen, hatte der Dieb offenbar die Rückseite jenes Kastens angebohrt, in dem die Tresorschlüssel eingesperrt waren. Hatte ein Insider den Tipp dazu gegeben? Wen die Kriminalisten zum Kreis der Verdächtigen zählen, lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at.