Ausreisebeschränkungen jetzt auch für Adnet

Laut Landesstatistik herrscht in Adnet eine Inzidenz von 1116, bei 51 aktiv Infizierten. Ähnlich zu Annaberg-Lungötz liegt die Quote der Vollimmunisierten hier wieder deutlich unter dem Landesschnitt. Folgende verschärfte Maßnahmen gelten ab Mittwoch, 0 Uhr in Adnet (für alle Personen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr):