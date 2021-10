Kalb im Gailtal gerissen: War es Wolf oder Fuchs?

Auf einer Weide in der Nähe von Würmlach im Oberen Gailtal wurden am Sonntag zwei Tierkadaver von neugeborenen Kälbern entdeckt. Der schreckliche Fund sorgte für einen Schock in der Gemeinde Kötschach-Mauthen, viele fragen sich: Ist der Wolf zurück? Während es bei einem Kalb tatsächlich mehrere Hinweise auf einen Tierriss gibt, ortet Roman Kirnbauer, der Wolfsbeauftragte des Landes Kärnten, beim anderen Kalb eine Totgeburt.