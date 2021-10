Plabutschtunnel ist ab Montag vier Nächte gesperrt

Die Nachtschichten für die Asfinag-Mitarbeiter beginnen am Montag (18. Oktober) um 20 Uhr. In den ersten beiden Nächten ist der Plabutschtunnel in Fahrtrichtung Süden/Spielfeld bis 5 Uhr früh gesperrt. In den zwei Nächten ab Mittwoch (20. Oktober) wird die Tunnelröhre dann in Fahrtrichtung Norden/Voralpenkreuz gereinigt. Die Umleitung erfolgt über das Stadtgebiet.