Opel geht nach Autobahn-Unfall in Flammen auf

Ein spektakulärer Crash sorgte am Samstagnachmittag im, an Vorarlberg angrenzenden, Schweizer Kanton St. Gallen für Aufsehen. Auf der Autobahn A3 war ein 40-Jähriger mit seinem Opel verunfallt und in die Leitschienen gekracht. Glücklicherweise konnte sich der Fahrer selbstständig befreien, denn kurz nach dem Einschlag ging sein PKW auch schon in Flammen auf.