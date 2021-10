Vienna & Oberwart gewannen auch ihr 2. Match

BC Vienna und die Oberwart Gunners sind nach zwei Runden der Basketball-Superliga noch ungeschlagen! Die Wiener setzten sich am Samstag im Abendspiel bei St. Pölten 91:65 durch, die Burgenländer feierten gegen die noch sieglosen Kapfenberg Bulls ein 83:69. Meister Swans Gmunden schrieb mit einem 73:66 bei den Timberwolves in Wien erstmals an, ebenso wie Traiskirchen mit einem 87:80 in Wels. Am Sonntag wird der Sieger aus Klosterneuburg - Graz zum Top-Duo aufschließen.