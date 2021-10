Neuer Superintendent Jonischkeit in Amt eingeführt

Aufruf zum kritischen Hinterfragen

Die Amtseinführung wurde live auf ORF übertragen. Jonischkeit rief die Gläubigen zum kritischen Hinterfragen aber auch zur Verantwortung auf: „Kritisch betrachten, was die Pfarrerin oder der Pfarrer sagt, nicht blindlings alles ausführen, was in der Bibel steht. Selbst nachdenken“, sagte er in seiner Predigt. Den „Geist der Knechtschaft“ abzulegen bedeute auch, „gegen den Strom zu schwimmen“. „Haben Sie Mut dazu. Gott traut Ihnen das zu, wie wir unseren eigenen Kindern zutrauen, gehen zu lernen“, so der Superintendent.