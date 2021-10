Corona: Rekord an Infektionen und Impfmuffeln

1500 Schüler haben sich gemeldet

Bei dem Pop-Up-Impfangebot in der Berufsschule Mattighofen schauten in der gesamten Woche gleich nur zehn „Kunden“ vorbei. Und auch in den Schulen ist die Corona-Schutzimpfung ein sensibles Thema. Rund 1500 Kinder über zwölf Jahre haben sich für eine Immunisierung gemeldet. Immerhin: Laut dem Landeskrisenstab sind bereits etwas mehr als 36.000 Landsleute im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren vollständig geimpft – das ist in etwa jeder dritte Jugendliche.