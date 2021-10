Freispruch für Anwalt in „Fairness Opinion“-Affäre

In der Affäre um die sogenannte „Fairness Opinion“, die beim Verkauf der Hypo an die Bayerische Landesbank 2007 erstellt worden ist, ist am Freitag am Landesgericht Klagenfurt ein Wiener Rechtsanwalt von einem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Gernot Kugi vom Vorwurf der Untreue und des schweren Betrugs freigesprochen worden. Es gebe keinen Schuldbeweis, erklärte Kugi. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.